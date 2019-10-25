Сбербанк работает над предотвращением киберпреступлений, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк продолжает работу над предотвращением киберпреступлений, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. По данным издания, база содержит порядка миллиона строк с полными данными, включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности, клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. При этом необычность утечки состоит в том, что помимо вышеуказанных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В четверг о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили "Известия". Как сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка, утечки базы с персональными данными россиян на миллион строк в Сбербанке и его дочерних компаниях не было.
"Безусловно, вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим. Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений", - сказал Песков.