Сбербанк работает над предотвращением киберпреступлений, заявил Песков

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. По данным издания, база содержит порядка миллиона строк с полными данными, включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности, клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. При этом необычность утечки состоит в том, что помимо вышеуказанных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В четверг о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили "Известия". Как сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка, утечки базы с персональными данными россиян на миллион строк в Сбербанке и его дочерних компаниях не было.