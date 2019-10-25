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РИА Новости

Сбербанк работает над предотвращением киберпреступлений, заявил Песков

14:33 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк продолжает работу над предотвращением киберпреступлений, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. По данным издания, база содержит порядка миллиона строк с полными данными, включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности, клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. При этом необычность утечки состоит в том, что помимо вышеуказанных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В четверг о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили "Известия". Как сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка, утечки базы с персональными данными россиян на миллион строк в Сбербанке и его дочерних компаниях не было.
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"Безусловно, вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим. Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений", - сказал Песков.
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