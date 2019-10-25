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РИА Новости

Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в ближайшие недели

14:29 25.10.2019 (обновлено: 14:44 25.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Очередное заседание консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях запланировано на ближайшие недели, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, она предстоит в ближайшее время, в ближайшие недели", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что пока никаких договоренностей о переговорах между РФ и США по теме стратегической стабильности нет.
"Мы работаем над этим, ничего пока не согласовали", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
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