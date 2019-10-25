Заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в ближайшие недели

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Очередное заседание консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях запланировано на ближайшие недели, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, она предстоит в ближайшее время, в ближайшие недели", - сказал Рябков.

При этом он отметил, что пока никаких договоренностей о переговорах между РФ и США по теме стратегической стабильности нет.