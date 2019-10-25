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РИА Новости
Камчатский край

Власти Камчатки в этом году направили 8 млрд руб на соцподдержку населения

14:28 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Власти Камчатки на социальную поддержку населения выделили в этом году более 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что в рамках программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" действуют семь подпрограмм, в том числе, "Старшее поколение", "Доступная среда", "Обеспечение защиты трудовых прав работников".
На эти цели предусмотрено 8,2 миллиарда рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 6,1 миллиард, федерального – порядка двух миллиардов. Также привлечены более 45 миллионов рублей из Фонда социального страхования.

"В регионе существует целый комплекс мер, направленных на повышение качества и комфорта жизни камчатцев", - процитировал собеседник агентства слова министра социального развития и труда Камчатского края Евгения Меркулова.

С начала года приобретены технические средства реабилитации для пунктов проката, созданных на базе организаций социального обслуживания. В соцучреждения четырех районов края в ближайшее время поступят автомобили для перевозки в медучреждения пожилых людей в сельской местности.
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"Одним из приоритетных направлений является поддержка отдельных категорий граждан и семей. В 2019 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья были предоставлены 21 многодетной семье и 16 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на общую сумму 158,6 миллиона рублей", - сказал Меркулов.
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