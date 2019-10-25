В Норвегии прокомментировали проведение учений НАТО на своей территории

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Норвегия не допускает постоянного базирования иностранных войск на своей территории, но способствует проведению учений и тренировок НАТО, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Норвегия входит в альянс НАТО с 1949 года... Мы не допускаем постоянного базирования иностранных войск на нашей земле, но все-таки способствуем проведению учений и тренировок на нашей земле", - сказала она.

"Мы также очень высоко ценим ту работу, которая была проведена для обсуждения дискуссий, помех сигналов GPS... Такие консультации проводятся и будут проводиться", - добавила министр.

Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября прошлого года. НАТО заявляла, что считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется также в гражданских целях.