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РИА Новости

В Норвегии прокомментировали проведение учений НАТО на своей территории

14:27 25.10.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Норвегия не допускает постоянного базирования иностранных войск на своей территории, но способствует проведению учений и тренировок НАТО, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Норвегия входит в альянс НАТО с 1949 года... Мы не допускаем постоянного базирования иностранных войск на нашей земле, но все-таки способствуем проведению учений и тренировок на нашей земле", - сказала она.
"Мы также очень высоко ценим ту работу, которая была проведена для обсуждения дискуссий, помех сигналов GPS... Такие консультации проводятся и будут проводиться", - добавила министр.
Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября прошлого года. НАТО заявляла, что считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется также в гражданских целях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
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Ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что инцидент со сбоем GPS на учениях НАТО Trident Juncture был исчерпан в считанные дни после обмена мнениями с Финляндией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключала, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS во время учений НАТО для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОМИД НорвегииНорвегияРоссияБезопасность
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