Лавров рассказал о выполнении меморандума России и Турции по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что права всех сторон, которые будут выполнять меморандум о взаимопонимании, подписанный Турцией и Россией, будут уважаться.

"Что касается выполнения меморандума, который был одобрен президентами (Владимиром) Путиным и (Тайипом) Эрдоганом в Сочи 22 октября, то права всех сторон, которые будут выполнять достигнутые договоренности, будут безусловно уважаться. Напомню, что эти российско-турецкие договоренности были поддержаны, одобрены и президентом (Сирии Башаром) Асадом и руководителем курдских сил самообороны", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.