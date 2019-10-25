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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал о выполнении меморандума России и Турции по Сирии

14:08 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что права всех сторон, которые будут выполнять меморандум о взаимопонимании, подписанный Турцией и Россией, будут уважаться.
"Что касается выполнения меморандума, который был одобрен президентами (Владимиром) Путиным и (Тайипом) Эрдоганом в Сочи 22 октября, то права всех сторон, которые будут выполнять достигнутые договоренности, будут безусловно уважаться. Напомню, что эти российско-турецкие договоренности были поддержаны, одобрены и президентом (Сирии Башаром) Асадом и руководителем курдских сил самообороны", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСергей ЛавровТурцияСирияРоссияВ мире
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