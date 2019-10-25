Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени.
"Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж", он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени, результат вы узнаете", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.