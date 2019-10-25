Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени.

"Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж", он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени, результат вы узнаете", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.