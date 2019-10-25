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РИА Новости

Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ЛНР

14:00 25.10.2019
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© Фото : @pressjfo.newsОперация объединенных сил Украины
Операция объединенных сил Украины
© Фото : @pressjfo.news
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восемнадцатого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики также шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.
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