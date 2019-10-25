Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восемнадцатого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики также шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.