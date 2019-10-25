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РИА Новости

В Киеве подросток распылил слезоточивый газ в школе

13:59 25.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы в Киеве, пострадали 10 школьников и один сотрудник, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
По данным полиции, 13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу, но охранник его не пропустил, тогда он распылил слезоточивый газ.
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"Правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что газ распылил парень, который уже несколько лет числится в полиции на учете. Он систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее состояли административные протоколы.
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Полицейские нашли парня по месту жительства, он рассказал, что купил газовый баллончик через интернет и "с помощью него решил наказать охранника".
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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