В Киеве подросток распылил слезоточивый газ в школе

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы в Киеве, пострадали 10 школьников и один сотрудник, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, 13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу, но охранник его не пропустил, тогда он распылил слезоточивый газ.

"Правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что газ распылил парень, который уже несколько лет числится в полиции на учете. Он систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее состояли административные протоколы.

Полицейские нашли парня по месту жительства, он рассказал, что купил газовый баллончик через интернет и "с помощью него решил наказать охранника".