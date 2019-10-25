Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,12 рубля

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,06 копейки - до 71,1194 рубля, курс доллара увеличился на 13,66 копейки - до 63,9966 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 6,59 копейки, составив 67,2019 рубля.
11 октября, 08:00РИА НовостиТерпение лопнуло: Россия и Турция отказались от доллара