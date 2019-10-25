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РИА Новости

Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии

13:53 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
"Мы с озабоченностью смотрим, как на норвежской территории, в том числе, укрепляется качественно и количественно присутствие НАТО. Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", - сказал Лавров.
При этом он добавил, что Россия делает "абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно".
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