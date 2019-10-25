Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии

"Мы с озабоченностью смотрим, как на норвежской территории, в том числе, укрепляется качественно и количественно присутствие НАТО. Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", - сказал Лавров.