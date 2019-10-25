МИД Армении сообщил о подготовке визита Лаврова в страну

ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в пятницу РИА Новости о подготовке визита в страну главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Визит (Лаврова - ред.) прорабатывается", - сказала Нагдалян. Возможные сроки визита пресс-секретарь не назвала.

При этом она воздержалась от комментариев по поводу публикации в издании "Коммерсант" о том, что во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван планируется подписание меморандума, гарантирующего российским специалистам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории в Армении.