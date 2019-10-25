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РИА Новости

МИД Армении сообщил о подготовке визита Лаврова в страну

13:50 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в пятницу РИА Новости о подготовке визита в страну главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
"Визит (Лаврова - ред.) прорабатывается", - сказала Нагдалян. Возможные сроки визита пресс-секретарь не назвала.
При этом она воздержалась от комментариев по поводу публикации в издании "Коммерсант" о том, что во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван планируется подписание меморандума, гарантирующего российским специалистам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории в Армении.
"Работы по расширению армяно-российской договорной базы ведутся постоянно", - сказала Нагдалян. Что касается подписания конкретных документов, то, по по ее словам, до самого подписания она не может комментировать их содержание.
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Сергей ЛавровМИД АрменииРоссияАрменияВ мире
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