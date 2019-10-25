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РИА Новости

Медведев поделился опытом работы с азербайджанским коллегой

13:47 25.10.2019 (обновлено: 16:29 25.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом заседания Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом заседания Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов перед началом заседания Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в "Сколково" с азербайджанским коллегой Али Асадовым и поделился своим опытом на посту главы правительства.
Парламент Азербайджана утвердил Асадова на должность премьера 8 октября. Ранее он работал помощником президента Ильхама Алиева.
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Медведев поздравил Асадова с назначением и пожелал ему успехов.
"Вы человек опытный, но эта работа другого порядка, смею вас заверить, потому что хорошо быть помощником, когда можно что-то порекомендовать или в администрации работать, я сам работал. А здесь нужно принимать решения, причем некоторые из них весьма сложные", — сказал он.
Медведев пожелал Асадову мужества и заверил, что тот может рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны.
Глава российского правительства подчеркнул, что между Москвой и Баку "продвинутые отношения", за восемь месяцев этого года товарооборот между двумя странами вырос почти на четверть.
Медведев подчеркнул, что это лучший показатель среди стран СНГ.
"Другой вопрос, что важна база. Как экономист вы это отлично понимаете. Но меня заверили наши коллеги, что и база у нас уже достаточно приличная", — отметил российский премьер.
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Асадов, в свою очередь, поблагодарил Медведева за поздравление и теплые слова.
"Рассчитываю, что это будет способствовать дальнейшему нашему двустороннему сотрудничеству в экономической, культурной и во всех других сферах, которые связывают Российскую Федерацию с Азербайджаном и Азербайджан с Российской Федерацией", — сказал он.
Премьер Азербайджана также сказал несколько слов о "Сколково". Он отметил, что масштаб и объем российского инновационного центра удивил его.
"Я думаю, что те предложения, которые уже высказаны о том, чтобы использовать на двусторонней и многосторонней основе инновационные и другие возможности, которые созданы здесь, в дальнейшем мы в своей работе будем использовать", — заключил он.
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Дмитрий МедведевРоссияАзербайджанВ мире
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