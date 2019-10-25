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РИА Новости

Лавров назвал последствия активизации НАТО на севере Европы

13:45 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россию тревожит активность НАТО на севере Европы, это создаёт риски милитаризации Арктики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы откровенно, профессионально обсудили ситуацию..., которая складывается с безопасностью на севере Европы. Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
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Он отметил, что министр привела в ответ свои аргументы, включающие обязательства в рамках Североатлантического альянса, но подтвердила, что базовая политика в полной мере сохраняет свою актуальность. "Мы рассчитываем, что так оно и будет", - сказал Лавров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОМИД НорвегииДмитрий ПесковРоссияВ мире
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