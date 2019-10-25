Лавров назвал последствия активизации НАТО на севере Европы

"Мы откровенно, профессионально обсудили ситуацию..., которая складывается с безопасностью на севере Европы. Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.