Лавров назвал последствия активизации НАТО на севере Европы

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россию тревожит активность НАТО на севере Европы, это создаёт риски милитаризации Арктики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы откровенно, профессионально обсудили ситуацию..., которая складывается с безопасностью на севере Европы. Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Он отметил, что министр привела в ответ свои аргументы, включающие обязательства в рамках Североатлантического альянса, но подтвердила, что базовая политика в полной мере сохраняет свою актуальность. "Мы рассчитываем, что так оно и будет", - сказал Лавров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.