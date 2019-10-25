Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных систем ПВО, заявил Шойгу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных военных систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств стран.

"На сегодняшнем заседании приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, объединённой системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Беларуси", - сказал он.

По словам министра, в этом году были проведены специальные учения, в ходе которых российские и белорусские подразделения отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы.

"Планируем подобные мероприятия проводить ежегодно, привлекать белорусских коллег к российским межведомственным тренировкам по ведению радио- и радиотехнического контроля", - отметил Шойгу.