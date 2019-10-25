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РИА Новости
Союзное государство

Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных систем ПВО, заявил Шойгу

13:44 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных военных систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств стран.
"На сегодняшнем заседании приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, объединённой системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Беларуси", - сказал он.
По словам министра, в этом году были проведены специальные учения, в ходе которых российские и белорусские подразделения отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы.
"Планируем подобные мероприятия проводить ежегодно, привлекать белорусских коллег к российским межведомственным тренировкам по ведению радио- и радиотехнического контроля", - отметил Шойгу.
Он также сообщил, что в 2020 году вооруженные силы России и Белоруссии проведут 136 совместных мероприятий, "половина из которых - мероприятия оперативной и боевой подготовки".
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