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РИА Новости

Генсек НАТО назвал условие для успешных переговоров с талибами

13:39 25.10.2019
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Талибы для успеха мирных переговоров должны пойти на "реальные уступки" и продемонстрировать готовность снизить уровень насилия, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Одна из встреч в рамках переговоров министров обороны стран НАТО в пятницу в Брюсселе посвящена миссии альянса в Афганистане.
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"Наша поддержка Афганистана, как силами, так и средствами, остается неизменной. НАТО поддерживает мирные переговоры под руководством США, и мы будем приветствовать, если они возобновятся", - заявил Столтенберг, открывая заседание.
При этом он подчеркнул, что "талибам придется пойти на реальные уступки". "Они должны показать реальную готовность снизить насилие. Поэтому мы и впредь будем поддерживать афганские силы безопасности, поскольку они борются с международным терроризмом и создают условия для мира", - отметил Столтенберг.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.
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В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
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Залмай ХалилзадНАТОАфганистанТалибанЙенс СтолтенбергВ мире
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