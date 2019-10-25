Генсек НАТО назвал условие для успешных переговоров с талибами

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Талибы для успеха мирных переговоров должны пойти на "реальные уступки" и продемонстрировать готовность снизить уровень насилия, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Одна из встреч в рамках переговоров министров обороны стран НАТО в пятницу в Брюсселе посвящена миссии альянса в Афганистане.

"Наша поддержка Афганистана, как силами, так и средствами, остается неизменной. НАТО поддерживает мирные переговоры под руководством США, и мы будем приветствовать, если они возобновятся", - заявил Столтенберг, открывая заседание.

При этом он подчеркнул, что "талибам придется пойти на реальные уступки". "Они должны показать реальную готовность снизить насилие. Поэтому мы и впредь будем поддерживать афганские силы безопасности, поскольку они борются с международным терроризмом и создают условия для мира", - отметил Столтенберг.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.