В МИД готовы дать ответ по обвинениям во вмешательстве в выборы в США

"Мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по обстоятельствам, которые могли в той или иной мере вызывать вопросы с американской стороны", - сказал Рябков, выступая на конференции в Фонде Горчакова.

"К сожалению, должного отклика наши предложения и идеи не имеют, что только укрепляет нас во мнении, что в данном случае речь идет просто о попытке спекулировать на "российском факторе" в собственных, узкокорыстных, внутриполитических интересах", - добавил он.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.