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РИА Новости

Кемеровские врачи смогли удалить женщине проросшую из черепа в шею опухоль

13:24 25.10.2019 (обновлено: 13:39 25.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги
Хирурги
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врачи из Кемеровской областной клинической больницы удалили 72-летней женщине опухоль, которая проросла из полости черепа в шею.

"Эта очень тяжелая патология, как для хирурга, так и для больного", — заявил заведующий нейрохирургическим отделением больницы кандидат медицинских наук Егор Колотов.

Он отметил, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций организма и за контроль движений.
"Удалять ее достаточно сложно и делать это нужно очень аккуратно", — объяснил Колотов.
Операция прошла успешно, пациентка идет на поправку.
Медицинское оборудование
21 октября, 21:22РИА Новости
Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль
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