Кемеровские врачи смогли удалить женщине проросшую из черепа в шею опухоль

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врачи из Кемеровской областной клинической больницы удалили 72-летней женщине опухоль, которая проросла из полости черепа в шею.

"Эта очень тяжелая патология, как для хирурга, так и для больного", — заявил заведующий нейрохирургическим отделением больницы кандидат медицинских наук Егор Колотов.

Он отметил, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций организма и за контроль движений.

"Удалять ее достаточно сложно и делать это нужно очень аккуратно", — объяснил Колотов.