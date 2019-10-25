В Риге на Центральном рынке вспыхнул пожар

Как передает корреспондент РИА Новости, дым от пожара виден за многие километры от места возгорания. На место прибыли несколько пожарных расчетов.

"Чуть позже из-за задымления эвакуировали здание администрации, инфоцентр и Мясной павильон. Мы со своей стороны обеспечили доступ к гидрантам и прочему необходимому. Выглядит всё плохо; о том, что могли быть пострадавшие, информации нет. Надеемся на лучшее и верим в профессионализм пожарных", - добавил Шунин.