В Риге на Центральном рынке вспыхнул пожар

РИГА, 25 окт – РИА Новости. Пожар начался на территории Центрального рынка в столице Латвии, возгорание произошло в здании, где расположены кафе и служебная гостиница, сообщил представитель рынка Александр Шунин.
Как передает корреспондент РИА Новости, дым от пожара виден за многие километры от места возгорания. На место прибыли несколько пожарных расчетов.
"На территории рынка, в здании по адресу Негю, 5, произошёл пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стали неполадки с отопительным котлом. Что с ним случилось, выясняется. Здание частное, к нам отношения не имеет", - написал в своем профиле в Facebook представитель Центрального рынка Риги Александр Шунин.
По его словам, пожарные приехали оперативно, из гостиницы и кафе проведена эвакуация.
"Чуть позже из-за задымления эвакуировали здание администрации, инфоцентр и Мясной павильон. Мы со своей стороны обеспечили доступ к гидрантам и прочему необходимому. Выглядит всё плохо; о том, что могли быть пострадавшие, информации нет. Надеемся на лучшее и верим в профессионализм пожарных", - добавил Шунин.
В пожарно–спасательной службе РИА Новости подтвердили информацию о возгорании.