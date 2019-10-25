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РИА Новости

Нарышкин рассказал, как СВР решает рассекретить имена разведчиков прошлого

13:05 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки России максимально осторожно подходит к рассекречиванию имен выдающихся отечественных разведчиков, оценивая, в том числе, политическую обстановку в странах, где проживают их потомки, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Память о выдающихся разведчиках, героях нашей страны будет важна и полезна всему обществу, и прежде всего молодежи. Однако выстраивать работу по рассекречиванию нужно максимально осторожно. В том числе потому, что подобная информация затрагивает достаточно деликатные стороны жизни и деятельности людей, память которых мы уважаем", - отметил он в интервью "Российской газете".
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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По словам Нарышкина, у таких людей "возможно, остались дети и внуки, другие родственники, которые живут и работают не в России". "Важно исключить здесь даже малейшую возможность негативного влияния раскрытой информации на судьбы этих людей. Так что прежде всего мы тщательно изучаем политические настроения в стране их проживания и лишь затем принимаем решение", - подчеркнул он.
В Зале истории внешней разведки в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево установлена мемориальная доска. "На ней золотом выбиты имена наших героев - более семи десятков", - сказал Нарышкин. По его словам, все они достойны упоминания накануне столетнего юбилея СВР в декабре 2020 года. "Однако есть и другие - те, чьи имена не будут раскрыты никогда, даже спустя годы после смерти. Так что 70 выдающихся сотрудников - лишь малая часть славного прошлого и настоящего отечественной разведки", - отметил Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
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"Кроме того, конечно, есть и другие способы рассказать о подвигах наших разведчиков. В юбилейном году планируем содействовать заинтересованным авторам и творческим коллективам в создании документальных или художественных произведений на основе реальных событий. Многие молодые люди приходят в нашу профессию, вдохновившись этими сильными образами", - добавил Нарышкин.
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияБезопасность
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