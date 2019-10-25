Нарышкин рассказал, как СВР решает рассекретить имена разведчиков прошлого

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки России максимально осторожно подходит к рассекречиванию имен выдающихся отечественных разведчиков, оценивая, в том числе, политическую обстановку в странах, где проживают их потомки, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Память о выдающихся разведчиках, героях нашей страны будет важна и полезна всему обществу, и прежде всего молодежи. Однако выстраивать работу по рассекречиванию нужно максимально осторожно. В том числе потому, что подобная информация затрагивает достаточно деликатные стороны жизни и деятельности людей, память которых мы уважаем", - отметил он в интервью "Российской газете"

По словам Нарышкина, у таких людей "возможно, остались дети и внуки, другие родственники, которые живут и работают не в России". "Важно исключить здесь даже малейшую возможность негативного влияния раскрытой информации на судьбы этих людей. Так что прежде всего мы тщательно изучаем политические настроения в стране их проживания и лишь затем принимаем решение", - подчеркнул он.

В Зале истории внешней разведки в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево установлена мемориальная доска. "На ней золотом выбиты имена наших героев - более семи десятков", - сказал Нарышкин. По его словам, все они достойны упоминания накануне столетнего юбилея СВР в декабре 2020 года. "Однако есть и другие - те, чьи имена не будут раскрыты никогда, даже спустя годы после смерти. Так что 70 выдающихся сотрудников - лишь малая часть славного прошлого и настоящего отечественной разведки", - отметил Нарышкин.