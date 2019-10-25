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РИА Новости

В ДНР могут обнародовать информацию о преступлениях "Азова" в Донбассе

13:00 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов”
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Общественная организация "Справедливая защита", занимающаяся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков в Донбассе, готова при согласии на это потерпевших обнародовать информацию о преступлениях подразделения "Азов", которое в Вашингтоне хотят внести в список террористических организаций, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель председателя правления организации Иван Копыл.
Ранее 40 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что, несмотря на это, батальон продолжает вербовать американских граждан. Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за "Азов", заявив, что подразделение примерно выполняет служебно-боевые задачи.
Боец батальона Азов на Софийской площади в Киеве
10:51РИА Новости
В Киеве заявили о готовности предоставить США данные о подразделении "Азов"
"По нашим данным, члены украинского вооружённого формирования "Азов" могут быть причастны к незаконному задержанию, похищениям, пыткам и убийствам как мирных граждан, так и комбатантов. Кроме того, при проведении обстрелов из артиллерийских орудий и миномётов, стоящих на вооружении данного подразделения, могли быть атакованы гражданские цели", - сказал Копыл.
В качестве примера он привел разгон демонстрации в Мариуполе 9 мая 2014 года, в результате которого погибли и были ранены мирные жители. По данным "Справедливой защиты", к этому могли быть причастны именно бойцы "Азова". Кроме того, во время боев за подконтрольный ДНР Иловайск в 2014 году представители этого нацбатальона вели огонь по городу из артиллерии и минометов.
Бойцы батальона Азов
10:13РИА Новости
Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме
"Для публикации или предоставления доказательств в открытый доступ нам необходимо получить согласие пострадавших граждан. С целью осуществления правосудия над военными преступниками мы можем в ближайшее время, получив такое согласие, подготовить и опубликовать доклад по украинскому вооружённому формированию "Азов", - добавил Копыл.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год
Вчера, 09:06Сказано в эфире
Бойцов "Азова" в США пока не признали террористами. Но сигнал Киеву посланЖелание конгрессменов включить "Азов" в список террористических организаций заслуживает внимания, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Своим прогнозом по поводу развития ситуации поделился в эфире радио Sputnik политолог Владислав Ганжара.
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Майк ПомпеоДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковФедеральное бюро расследований СШАМВД УкраиныУкраинаВ мире
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