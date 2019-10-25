В ДНР могут обнародовать информацию о преступлениях "Азова" в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Общественная организация "Справедливая защита", занимающаяся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков в Донбассе, готова при согласии на это потерпевших обнародовать информацию о преступлениях подразделения "Азов", которое в Вашингтоне хотят внести в список террористических организаций, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель председателя правления организации Иван Копыл.

Ранее 40 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что, несмотря на это, батальон продолжает вербовать американских граждан. Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за "Азов", заявив, что подразделение примерно выполняет служебно-боевые задачи.

"По нашим данным, члены украинского вооружённого формирования "Азов" могут быть причастны к незаконному задержанию, похищениям, пыткам и убийствам как мирных граждан, так и комбатантов. Кроме того, при проведении обстрелов из артиллерийских орудий и миномётов, стоящих на вооружении данного подразделения, могли быть атакованы гражданские цели", - сказал Копыл.

В качестве примера он привел разгон демонстрации в Мариуполе 9 мая 2014 года, в результате которого погибли и были ранены мирные жители. По данным "Справедливой защиты", к этому могли быть причастны именно бойцы "Азова". Кроме того, во время боев за подконтрольный ДНР Иловайск в 2014 году представители этого нацбатальона вели огонь по городу из артиллерии и минометов.

"Для публикации или предоставления доказательств в открытый доступ нам необходимо получить согласие пострадавших граждан. С целью осуществления правосудия над военными преступниками мы можем в ближайшее время, получив такое согласие, подготовить и опубликовать доклад по украинскому вооружённому формированию "Азов", - добавил Копыл.

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.