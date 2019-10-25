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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Белоруссия может присоединиться к российскому проекту "Культурный норматив"

12:55 25.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия может присоединиться к масштабному пилотному проекту "Культурный норматив", который реализуется в России, заявила член комитета Государственной думы по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопроса Ольга Германова в Минске.
В белорусской столице в Доме Москвы проходит постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России на тему "Актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политики", передает Sputnik.
По ее словам, в настоящее время в России реализуется 12 национальных проектов, на которые выделены колоссальные финансовые средства, в частности, впервые реализуется проект "Культура". В его рамках проходит пилотный проект "Культурный норматив", который предусматривает изучение школьниками культурного наследия, как российского, так и мирового. По мнению российского парламентария, для молодежи двух стран будет крайне полезно изучать культурное наследие России и Белоруссии.

"Мне бы хотелось порекомендовать министерству культуры России посмотреть по белорусской стороне. Если мы с вами Союзное государство, то мы должны быть в жесткой сцепке, должны знать историю, архитектуру, культуру, народное искусство как Российской Федерации, так и Беларуси. Но мне бы хотелось предложить эту тему и белорусской стороне, возможно, это будет факультатив для изучения культурного наследия Союзного государства", – предложила Германова.

По ее словам, "только тогда, когда мы освоим культурное наследие, мы сможем сформировать надежный духовный стержень человека".
"Мы ставим перед собой задачу, чтобы наши дети были образованы, конкурентоспособны и успешны. Культурные люди всегда более успешны, они всегда будут получать лучшие трудовые контракты", – сказала парламентарий.

Культурный норматив

Германова сообщила, что в настоящее время в РФ оцифрованы все выставки в музеях, создана национальная электронная библиотека. "Но мы столкнулись с тем, что посещение этих ресурсов хаотичное, несистемное. Поэтому Минкультуры и Минобразования анонсировали такой проект, как "Культурный норматив". Сразу он вызвал бурное обсуждение в сетях, но все согласились с тем, что сегодня нужно масштабно подходить к освоению культурных ценностей, которые накопило человечество", – отметила парламентарий.
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По ее словам, группа экспертов разработала проект "Культурный норматив" по семи направлениям, в числе которых кино, театр, архитектура, народное творчество. "По каждому направлению прописаны рекомендательные списки - что должен ребенок усвоить по тому или иному направлению. Списки разделены на два контента – отечественный и мировой. А направления, в свою очередь, разделены по возрастам – 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы", – пояснила Германова.

На добровольных началах

Парламентарий подчеркнула, что проект будет реализовываться на добровольных началах.

"Это не обязательная программа, но Минкультуры и Минобразования должны серьезно провести подготовительную работу, чтобы заинтересовать наших молодых людей для освоения этих культурных нормативов. Это пилотный проект. На внедрение этого культурного проекта взяты только 8 регионов России", – пояснила она.

"Культурный норматив" делится на несколько обязательных блоков, в соответствии с которыми школьник должен определенное количество раз посетить театр, посмотреть на большом экране фильмы из перечня. Второй блок – культурный клуб, где будут проходить мастер-классы, встречи. Третий блок – это так называемая цифровая культура, сказала парламентарий, пояснив, что участник проекта может посетить Национальную электронную библиотеку, посмотреть виртуально балет или посетить экскурсию.
Но самое главное, по ее словам, что школьник будет вести культурный дневник, где должен будет фиксировать, что и когда он посетил, а также записывать туда свои впечатления.
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Бонусы и поощрения

Парламентарий сообщила, что, в соответствии с проектом, предусмотрена и система поощрений для тех ребят, которые успешно сдадут "культурный норматив". По ее словам, для младших детей, к примеру, это билеты на новогоднюю губернаторскую елку, для школьников средних классов – путевки на смены в "Артек" и "Орленок", в профильные лагеря, а для старших школьников это дополнительные баллы для сдачи ЕГЭ.
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