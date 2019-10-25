Культурное сотрудничество обсудили в Минске союзные парламентарии

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны активизировать сотрудничество в сфере культуры, образования и социальной политики, заявила председатель комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член комиссии Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Госдумы Елена Афанасьева.

В Минске в Доме Москвы проходит постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, на котором обсуждаются вопросы сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политики, передает Sputnik

"Парламентское Собрание, депутаты профильных парламентских комиссий вместе с заинтересованными ведомствами двух стран проводят большую плодотворную работу по укреплению сотрудничества в области культурной и социальной политики, духовного единства белорусского и российского сообщества", – подчеркнула Афанасьева. Это, по ее словам, способствует наращиванию интеллектуального потенциала, сохранению культурных и нравственных ценностей и духовного единства народов двух стран.

Афанасьева сообщила, что на семинаре в Минске парламентарии намерены выработать рекомендации по улучшению качества услуг в области социальной и культурной политики.

Культура и глобализация

Российский парламентарий отметила, что укрепление сотрудничества двух стран в этих областях особенно актуально в условиях глобализации и возрастающей многополярности мира.

"Между основными игроками на международной арене усиливается борьба за влияние в культурной сфере, причем в нее активно вовлекаются появляющиеся в мире новые центры силы", – сказала Афанасьева.

В данном контексте она отметила важность коллективных усилий по налаживанию культурного диалога. "В последнее время характер культурного планетарного сотрудничества претерпел серьезные изменения. Культура все больше становится своеобразным товаром. И многие государства стремятся сделать все максимально возможное для его продвижения на рынок", – сказала Афанасьева, отметив, что соперничество в данной сфере между странами заметно обостряется.

Больше денег на культуру

По ее словам, в таких условиях культура становится важным фактором развития двух стран.

"На решение соответствующих задач наши страны должны нацеливать значительные материальные и финансовые ресурсы, активно поддерживать конкурентоспособность отраслей отечественной культуры. С учетом усиливающихся попыток расколоть мир по цивилизационному признаку всестороннее взаимодействие культурного и духовного потенциала Беларуси и России в состоянии способствовать формированию объективного и благоприятного образа наших стран", – отметила Афанасьева.

По ее словам, эффективные действия на данном направлении отвечают интересам двух стран в плане противодействия проведению новых разделительных линий, нейтрализации негативных мнений.