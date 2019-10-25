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РИА Новости

В Челябинске охранника больницы осудили за избиение пациентов

12:51 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Полтора года ограничения свободы назначил суд Челябинска охраннику больницы, который за несколько дней серьезно избил двух пациентов, используя резиновую палку и электрошокер, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Надзорное ведомство уточняет, что 1 января, находясь на работе в помещении приемного покоя областной клинической больницы, сотрудник частной охранной организации в ходе конфликта с 60-летним пациентом пристегнул его наручниками к трубе отопления, после чего нанес резиновой палкой не менее 15 ударов по телу.
Спустя четыре дня, по данным прокуратуры, в том же отделении произошел другой инцидент. Конфликт охранника с 33-летним пациентом перерос в драку, во время которой он ударил мужчину в лицо и применил электрошокер. Этим устройством он воспользовался как минимум 50 раз в отношении родственника пациента, которого также избил, сломав ребро.
Уголовное дело в отношении охранника возбудили по статье УК РФ о превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей.
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"Мировым судом судебного участка №5 Калининского района города Челябинска осужден работник частной охранной организации. Он признан виновным... Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", - резюмировали в областной прокуратуре.
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