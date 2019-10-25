Союзные парламентарии отметили важность развития молодежной политики

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании Союзного государства готовит к запуску масштабный патриотический проект "Цифровая звезда", планируется, что он заработает в 2020 году, сообщил журналистам в Минске председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Проект был представлен на постоянно действующем семинаре при Парламентском Собрании на тему "Актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политики". Семинар проходит в Минске в Доме Москвы. Задача проекта – сбор информации о памятных местах и военных захоронениях на портале "Цифровая звезда", который доступен и в мобильной версии, передает Sputnik

"Запуск нашего проекта "Цифровая звезда" намечен на 2020 год. К 9 мая мы планируем выйти с достаточно серьезным объемом информации", – рассказал Лукьянов.

По его словам, пользователь может зарегистрироваться на портале и дальше самостоятельно оцифровывать данные о памятных местах.

Лукьянов отметил достаточно большой интерес к этому проекту со стороны молодых людей двух стран. "Мы планируем активизировать и консолидировать молодежь Беларуси и России. Очень важно, чтобы охват был максимальным. Мы не ограничиваемся Союзным государством", – сказал глава Молодежной палаты.

В ходе презентации проекта на семинаре в Минске Лукьянов отметил важность сотрудничества двух стран в области культурной и социальной политики.

В свою очередь, депутат нижней палаты белорусского парламента, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Оксана Нехайчик в беседе с журналистами добавила, что подобные семинары – еще одна возможность поделиться опытом в вопросах развития культуры, науки и образования, найти точки соприкосновения для двух стран.