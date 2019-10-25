Более 240 тысяч школьников участвуют в онлайн-тестировании на знание ПДД

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти четверть миллиона российских школьников принимают участие в онлайн-тестировании на знание правил безопасного поведения на дороге, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

Тестирование позволит определить уровень знаний российских школьников в области правил дорожной безопасности, выявить возможные пробелы и трудности и построить дальнейшую работу в этом направлении более адресно, с учетом выявленных проблем.

"Тестирование является добровольным. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо было зарегистрироваться на интернет-портале юных инспекторов движения России. В результате более 240 тысяч учащихся с 1 по 11 классы выразили желание проверить свои знания в области правил дорожной безопасности. Причём более половины составили ученики начальных классов", - сказал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Для прохождения тестирования школьники поделены на четыре группы: ученики 1-4 классов, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. Для каждой группы, по словам Белана, организаторы разработали отдельную методику тестирования - разного объема и уровня сложности с учетом психологических и возрастных особенностей. Финальная часть исследования начнется в среду, 30 октября, когда к ответам на вопросы приступят ученики 10-11 классов.