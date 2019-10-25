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РИА Новости

Главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы повестки дня

12:46 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и главы делегаций - участников заседания Совета глав правительств СНГ в инновационном центре "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и главы делегаций - участников заседания Совета глав правительств СНГ в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ в узком составе обсудили актуальные вопросы повестки дня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы с вами провели обсуждение актуальных вопросов повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ в узком формате, обсудили те вопросы, которые стороны считали наиболее актуальными: это и цифровая повестка дня, и проект договора об обмене, торговле услугами", - сказал Медведев в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.
Ключевые темы заседания - взаимодействие в торгово-экономической сфере, в областях цифрового развития, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации.
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