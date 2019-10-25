Главы правительств СНГ обсудили актуальные вопросы повестки дня

"Мы с вами провели обсуждение актуальных вопросов повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ в узком формате, обсудили те вопросы, которые стороны считали наиболее актуальными: это и цифровая повестка дня, и проект договора об обмене, торговле услугами", - сказал Медведев в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.