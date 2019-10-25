Депутаты ПС отметили сближение позиций Белорусии и РФ по отмене роуминга

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Позиции профильных министерств Беларуси и России по решению вопроса об отмене роуминга на территории Союзного государства и выработке необходимых механизмов совместных действий для этого "существенно сблизились", сообщает пресс-служба Парламентского собрания, комментируя итоги состоявшегося в Минске заседания комиссии Парламентского Собрания по информационной политике отмены роуминга на территории Союзного государства.
В заседании комиссии приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также представители союзных средств массовой информации.
"Представители министерств заверили депутатов, что к настоящему моменту удалось найти взаимопонимание и достичь договоренностей по большинству мероприятий разрабатываемой "дорожной карты" по отмене роуминга. Обсуждение несогласованных в настоящее время мероприятий планируется к ближайшим заседаниям Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства и Совета Министров Союзного государства", - отметили в пресс-службе Парламентского собрания.
Участники заседания рассмотрели также основные вопросы деятельности СМИ Союзного государства. Депутатам была представлена информация о работе, проделанной Телерадиовещательной организацией Союзного государства в 2018 году. Парламентарии отметили высокую эффективность деятельности телерадиокомпании по информационному обеспечению строительства Союзного государства и формированию общего информационного пространства Беларуси и России.
14 января 2003, 15:04РИА НовостиПарламентское Собрание Союза России и Белоруссии приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2003 годПарламентское Собрание Союза России и Белоруссии приняло во вторник в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2003 год. Как передает корреспондент РИА "Новости", союзный бюджет по доходам определен в сумме 2 млрд 438 млн 346 тыс 400 российских рублей. При этом отчисления России составят 1 млрд 530 млн 820 тыс рублей, Белоруссии - 824 млн 300 тыс рублей. Плата по процентам, которую планируется получить за предоставление в предшествующие годы бюджетных кредитов, определена в сумме 83 млн 226 тыс 400 рублей. Запланированный объем погашения ранее предоставленных бюджетных кредитов составит в 2003 году 265 млн 774 тыс 500 рублей. Предусмотрено также финансирование в процентах к общему объему бюджета следующих программ - производственного назначения /15 проц/, военно-технического сотрудничества /11 проц/, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности Союзного государства /37 проц/, социальной политики, здравоохранения и физической культуры, МЧС, образования,...
Также состоялось обсуждение хода исполнения бюджета Союзного государства в 2019 году по вопросам ведения Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике. По итогам рассмотрения информации, представленной Постоянным Комитетом Союзного государства, депутаты признали исполнение бюджета Союзного государства за восемь месяцев текущего года по разделу "Средства массовой информации" удовлетворительным.