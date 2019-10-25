Депутаты ПС отметили сближение позиций Белорусии и РФ по отмене роуминга

Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2003 год Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии приняло во вторник в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2003 год. Как передает корреспондент РИА "Новости", союзный бюджет по доходам определен в сумме 2 млрд 438 млн 346 тыс 400 российских рублей. При этом отчисления России составят 1 млрд 530 млн 820 тыс рублей, Белоруссии - 824 млн 300 тыс рублей. Плата по процентам, которую планируется получить за предоставление в предшествующие годы бюджетных кредитов, определена в сумме 83 млн 226 тыс 400 рублей. Запланированный объем погашения ранее предоставленных бюджетных кредитов составит в 2003 году 265 млн 774 тыс 500 рублей. Предусмотрено также финансирование в процентах к общему объему бюджета следующих программ - производственного назначения /15 проц/, военно-технического сотрудничества /11 проц/, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности Союзного государства /37 проц/, социальной политики, здравоохранения и физической культуры, МЧС, образования,...