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РИА Новости

Коллектор из НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных Сбербанка

12:33 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Коллекторское агентство "Национальная служба взыскания" (НСВ) подтверждает факт кражи своим сотрудником данных Сбербанка, утечек по другим клиентам компании не было, заявили в пресс-службе компании.
МВД РФ в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ. Следом Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В НСВ позже заявили РИА Новости, что проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала.
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"По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров "НСВ", похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента. ... "НСВ" приносит извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией", - сообщили в агентстве.
В компании подчеркнули, что подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных. "Утечки по другим банкам и партнерам "НСВ" не обнаружено", - заверили в пресс-службе.
Отмечается, что компания уже сотрудничает со следствием, а также проводит собственное внутреннее расследование. При этом в агентстве заверили, что усилят меры безопасности и проведут полный аудит процессов и мер по защите данных. "В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства", - отметили в "НСВ".
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Сбербанк РоссииМВД РФРоссияПроисшествия
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