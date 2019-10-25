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РИА Новости
Теплоснабжение

Выработка электроэнергии En+ Group в январе-сентябре выросла на 4,9%

12:29 25.10.2019
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© Фото : ПАО "ФСК ЕЭС"Подстанция
Подстанция
© Фото : ПАО "ФСК ЕЭС"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выработка электроэнергии En+ Group за 9 месяцев выросла на 4,9% в годовом выражении, до 55,8 ТВт.ч, следует из отчетности компании.
В третьем квартале выработка составила 18,9 ТВт.ч, что на 3,3% больше в годовом выражении.
Объем производства алюминия за 9 месяцев практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,809 миллиона тонн (2,81 миллиона тонн за 9 месяцев 2018 года), отмечает компания.
Объем реализации алюминия вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 3,069 миллиона тонн. В третьем квартале продажи выросли на 4,3% год к году, до 1,091 миллиона тонн.
Средняя цена реализации алюминия упала на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1937 доллара за тонну.
31 мая, 17:15Теплоснабжение
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"Эн+ Груп" - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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