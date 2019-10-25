Выработка электроэнергии En+ Group в январе-сентябре выросла на 4,9%

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выработка электроэнергии En+ Group за 9 месяцев выросла на 4,9% в годовом выражении, до 55,8 ТВт.ч, следует из отчетности компании.

В третьем квартале выработка составила 18,9 ТВт.ч, что на 3,3% больше в годовом выражении.

Объем производства алюминия за 9 месяцев практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,809 миллиона тонн (2,81 миллиона тонн за 9 месяцев 2018 года), отмечает компания.

Объем реализации алюминия вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 3,069 миллиона тонн. В третьем квартале продажи выросли на 4,3% год к году, до 1,091 миллиона тонн.

Средняя цена реализации алюминия упала на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1937 доллара за тонну.