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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Из Югры поступило более 2,5 тыс заявок на конкурс "Лидеры России"

12:26 25.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ОнучинБлокнот с символикой конкурса управленцев "Лидеры России"
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа направили заявки на участие в "Лидерах России", что сравнимо с показателем прошлого сезона конкурса управленцев, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Третьему по счету всероссийскому конкурсу управленцев "Лидеры России" дали старт 4 октября на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Регистрация участников продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнился тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.
"Как сообщили организаторы, Югра - в числе лидеров по количеству поданных заявок среди регионов Уральского федерального округа. От автономного округа уже заявилось 2594 человека", - сообщили в департаменте.
В прошлом сезоне конкурса из Ханты-Мансийского автономного округа поступило 3 тысячи заявок, к участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан, а в финал вышли четыре представителя региона, среди них - Андрей Кныш из Сургута.
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"Конкурс полезен тем, кто хочет испытать себя на прочность, понять свои способности и своим примером показать, что все в жизни возможно", - сказал он журналистам.
Повторить успех земляка намерен житель Югорска Виктор Лучинин, который дошел до полуфинала предыдущего конкурса. По его словам, участие в "Лидерах России" - это импульс для собственного развития. "Благодаря конкурсу я получил знания, знакомства с новыми интересными людьми, рывок для карьерного развития", - добавил Лучинин.
С момента старта заявочной кампании участниками третьего сезона конкурса "Лидеры России" пожелали стать почти 200 тысяч человек из всех регионов России и 64 стран. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Победители получат образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
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22 октября, 16:15Калужская область
Артамонов призвал молодых управленцев участвовать в "Лидерах России"
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Ханты-Мансийский Автономный Округ"Лидеры России"Ханты-Мансийский автономный округОбщество
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