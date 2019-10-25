Из Югры поступило более 2,5 тыс заявок на конкурс "Лидеры России"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа направили заявки на участие в "Лидерах России", что сравнимо с показателем прошлого сезона конкурса управленцев, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Третьему по счету всероссийскому конкурсу управленцев "Лидеры России" дали старт 4 октября на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Регистрация участников продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнился тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.

"Как сообщили организаторы, Югра - в числе лидеров по количеству поданных заявок среди регионов Уральского федерального округа. От автономного округа уже заявилось 2594 человека", - сообщили в департаменте.

В прошлом сезоне конкурса из Ханты-Мансийского автономного округа поступило 3 тысячи заявок, к участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан, а в финал вышли четыре представителя региона, среди них - Андрей Кныш из Сургута.

"Конкурс полезен тем, кто хочет испытать себя на прочность, понять свои способности и своим примером показать, что все в жизни возможно", - сказал он журналистам.

Повторить успех земляка намерен житель Югорска Виктор Лучинин, который дошел до полуфинала предыдущего конкурса. По его словам, участие в "Лидерах России" - это импульс для собственного развития. "Благодаря конкурсу я получил знания, знакомства с новыми интересными людьми, рывок для карьерного развития", - добавил Лучинин.