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РИА Новости

Пользователи Tik Tok пожаловались на сбой в работе соцсети

12:23 25.10.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
© REUTERS / Danish Siddiqui
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи музыкальной социальной сети Tik Tok жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел в пятницу около 11.00 мск, как свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из США и стран Европы.
Телефоны с логотипами приложения Instagram
15 октября, 02:44РИА Новости
Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
Больше всего жалоб поступило на проблемы, связанные с просмотром видео (72%), 18% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой файлов, 9% - на проблемы с входом в аккаунт.
Социальная сеть Tik Tok была запущена в 2016 году. В Китае Tik Tok известна как Douyin и является ведущей платформой для коротких видео. Социальная сеть популярна также и в других странах мира.
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