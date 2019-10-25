Пользователи Tik Tok пожаловались на сбой в работе соцсети

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пользователи музыкальной социальной сети Tik Tok жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные Пользователи музыкальной социальной сети Tik Tok жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел в пятницу около 11.00 мск, как свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из США и стран Европы.

Больше всего жалоб поступило на проблемы, связанные с просмотром видео (72%), 18% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой файлов, 9% - на проблемы с входом в аккаунт.