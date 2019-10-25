Руденя: "скорая" должна стать передовым звеном в тверском здравоохранении

ТВЕРЬ, 25 окт – РИА Новости. Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения тверского региона, заявил губернатор области Игорь Руденя.

Выступая на совещании о развитии системы скорой медпомощи в Верхневолжье, глава региона отметил, что в области должен быть выстроен четкий алгоритм оказания такой помощи.

"Требуется высокая подготовка сотрудников Единого диспетчерского центра", - сказал Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав Единого диспетчерского центра будут включены диспетчеры по приему вызовов и по направлению бригад, врачи, пост медицинской эвакуации, а также врачебно-консультативный пост.

В декабре планируется завершение ремонта в здании, где расположится ЕДЦ, после чего – в начале следующего года, система начнет свою работу.

На совещании были проработаны вопросы, касающиеся информационного взаимодействия ЕДЦ с Центром обработки вызовов - 112, Центром медицины катастроф, диспетчерско-дежурными службами межрайонных отделений СМП, Центральными районными больница и другими структурами ведомства. Обсуждалась также схема управления вызовами скорой медицинской помощи, внедрение алгоритмов оказания скорой медицинской помощи в экстренных ситуациях с учетом опыта города Москвы.

В числе мер по повышению качества работы службы — обучение сотрудников службы, ДПС и МЧС, которое стартовало в июле на базе учебного центра Областной клинической больницы. Обучение ведется на постоянной основе и направлено на повышение эффективности оказания квалифицированной медицинской помощи и первой доврачебной помощи пострадавшим.