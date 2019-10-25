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РИА Новости
Тюменская область

Нефтепромышленный кластер создадут в Тюменской области

12:14 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Правительство Тюменской области, компания "Газпром нефть" и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера, что позволит осуществить в области весь цикл создания технологий - от научных разработок до их промышленного производства и внедрения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы. Определены ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников", - сказал сотрудник пресс-службы губернатора.
По его словам, инновации планируется применять на активах "Газпром нефти" в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке "цифровых двойников" месторождений.
"Правительство региона выступило инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера, который объединит для решения общих технологических целей предприятия из разных субъектов страны. Главная цель – социально-экономическое развитие регионов, которые участвуют в этом проекте", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор
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Глава региона добавил, что компетенции и уровень задач, формируемые "Газпром нефтью", позволят предприятиям технологически перевооружаться, применять современные подходы к научно-технологическому развитию, повышать свой уровень в соответствии с требованиями заказчиков нефтегазовой отрасли. "Уже сегодня есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера. Также у них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку", – подчеркнул Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорГазпром нефть
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