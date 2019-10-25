Нефтепромышленный кластер создадут в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Правительство Тюменской области, компания "Газпром нефть" и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера, что позволит осуществить в области весь цикл создания технологий - от научных разработок до их промышленного производства и внедрения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы. Определены ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников", - сказал сотрудник пресс-службы губернатора.

По его словам, инновации планируется применять на активах "Газпром нефти" в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке "цифровых двойников" месторождений.

"Правительство региона выступило инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера, который объединит для решения общих технологических целей предприятия из разных субъектов страны. Главная цель – социально-экономическое развитие регионов, которые участвуют в этом проекте", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор