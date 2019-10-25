В Харькове проверяют сообщение о минировании вокзала и здания администрации

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о минировании областной государственной администрации и железнодорожного вокзала в Харькове, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу в полицию поступили сообщения о минировании областных государственных администраций и железнодорожных вокзалов во Львове и Одессе.

"Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 64 и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 25 октября", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.