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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщение о минировании вокзала и здания администрации

11:59 25.10.2019 (обновлено: 12:00 25.10.2019)
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© Flickr / Simon GibsonЗдание администрации Харьковской области, Украина
Здание администрации Харьковской области, Украина
© Flickr / Simon Gibson
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о минировании областной государственной администрации и железнодорожного вокзала в Харькове, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в пятницу в полицию поступили сообщения о минировании областных государственных администраций и железнодорожных вокзалов во Львове и Одессе.
"Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 64 и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 25 октября", - говорится в сообщении.
По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
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С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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