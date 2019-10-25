На мужчину, оставившего в центре Москвы младенца, завели уголовное дело

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено на мужчину, оставившего сверток с младенцем в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в понедельник вечером на улице Щепкина была найдена шестимесячная девочка, которую, по предварительным данным, оставил на улице неизвестный мужчина. Малышку поместили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", - говорится в релизе МВД.

"Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, возраст 25-27 лет, рост 170-180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф", - говорится в ориентировке.

Также полицейские разыскивают родителей младенца.