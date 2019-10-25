Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T11:32Z
https://ria.ru/20191025/1560205831.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154964/80/1549648044_0:429:2879:2048_1036x0_80_0_0_c4e47c973bfa2dca27fae886e7502af3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

11:32 25.10.2019
89
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 370 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 460 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 836 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 373 человек (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 463 человек (женщин – 139, детей – 236)", - говорится в бюллетене.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:47Война в Сирии
Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с ЕС для беженцев
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
По данным ведомства, за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет (ВОП).
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
22 октября, 20:02Война в Сирии
Путин призвал и дальше помогать сирийским беженцам вернуться на родину
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
200011
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РоссииИсламское государствоСирияВ мире
Рекомендуем
Колбасные изделия
В Германии уничтожат 320 тонн колбасы, от которой погибли три человека
РИА
Новости
Вид Рима, Италия
В Италии проходит всеобщая 24-часовая забастовка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с ЕС для беженцев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военные расходы
Лента
новостей
Поврежденный автомобиль у жилого дома в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Европе и Азии, заявил Шойгу
Полиция в Великобритании
В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин обвинил Зеленского в невыполнении минских договоренностей
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
ЦИК Украины заявил, что не видит возможности провести выборы в Донбассе
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Ассанжу в США не дадут дожить до оправдания, считает правозащитник
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Представители НАТО не будут посещать Донбасс во время визита на Украину
Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба осудила попытки госпереворота в Боливии
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния