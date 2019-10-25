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РИА Новости

Лавров на праздновании 75-й годовщины освобождения Финнмарка Красной Армией

14:20 25.10.2019 (обновлено: 14:30 25.10.2019)
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Трансляция завершена
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на совместном праздновании 75-й годовщины освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии.
В среду, 23 октября, в норвежском Киркенесе открылась крупная международная конференция, посвященная этой дате.
Сегодня состоится кульминация празднования. В мероприятиях принимают участие король Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.
Провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года советской армией.
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Сергей Лавров
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