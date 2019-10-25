Лавров на праздновании 75-й годовщины освобождения Финнмарка Красной Армией

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на совместном праздновании 75-й годовщины освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии.

В среду, 23 октября, в норвежском Киркенесе открылась крупная международная конференция, посвященная этой дате.

Сегодня состоится кульминация празднования. В мероприятиях принимают участие король Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.