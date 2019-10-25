В Перми арестовали подозреваемого в убийстве ребенка и его отца

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своего 11-летнего племянника и его отца в Перми арестован, сообщается на Подозреваемый в убийстве своего 11-летнего племянника и его отца в Перми арестован, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о совершении двойного убийства в Кировском районе Перми. На место происшествия прибыли стражи порядка и обнаружили в квартире тела мужчины 1963 года рождения и его сына 2007 года рождения, погибших от ударов топором. Также была найдена убитая собака, принадлежащая отцу с ребенком.

Как добавляли в региональном СУСК, жена погибшего 55-летнего мужчины и мать убитого 11-летнего мальчика умерла в 2014 году. Отец с сыном жили в одной квартире с ее 67-летним старшим братом, который и стал главным подозреваемым в совершении преступления.

По данным следствия, в ночь на 22 октября в своей квартире в Перми подозреваемый на почве неприязни нанес спящим мужчине и мальчику множественные удары топором, от которых они скончались на месте. Отмечается, что с места преступления подозреваемый сразу скрылся, но уже через несколько часов был задержан правоохранителями.

"Подозреваемому в совершении этого особо тяжкого преступления по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.