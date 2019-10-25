Представители НАТО не будут посещать Донбасс во время визита на Украину

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Представители Североатлантического совета в рамках визита на Украину в конце октября не планируют посещать Донбасс, состоится визит в Одессу и заход четырех кораблей НАТО в порт города, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"На этот раз визита на Восток не будет. Но, действительно, будет визит в Одессу… Этот визит – чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи", - сообщил Кулеба в интервью изданию "Сегодня", опубликованному в пятницу. По его словам, в рамках визита четыре корабля НАТО зайдут в порт Одессы.
"В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе. То есть все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", - добавил вице-премьер. Он также сообщил, что в рамках визита состоится заседание украинской комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
"В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах", - сказал Кулеба.
7 октября, 11:36Сказано в эфиреАмериканист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.