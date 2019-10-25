Представители НАТО не будут посещать Донбасс во время визита на Украину

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Представители Североатлантического совета в рамках визита на Украину в конце октября не планируют посещать Донбасс, состоится визит в Одессу и заход четырех кораблей НАТО в порт города, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"На этот раз визита на Восток не будет. Но, действительно, будет визит в Одессу… Этот визит – чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи", - сообщил Кулеба в интервью изданию "Сегодня", опубликованному в пятницу. По его словам, в рамках визита четыре корабля НАТО зайдут в порт Одессы.

"В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе. То есть все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", - добавил вице-премьер. Он также сообщил, что в рамках визита состоится заседание украинской комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

"В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах", - сказал Кулеба.