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РИА Новости

Представители НАТО не будут посещать Донбасс во время визита на Украину

10:59 25.10.2019 (обновлено: 11:10 25.10.2019)
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© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Представители Североатлантического совета в рамках визита на Украину в конце октября не планируют посещать Донбасс, состоится визит в Одессу и заход четырех кораблей НАТО в порт города, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"На этот раз визита на Восток не будет. Но, действительно, будет визит в Одессу… Этот визит – чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи", - сообщил Кулеба в интервью изданию "Сегодня", опубликованному в пятницу. По его словам, в рамках визита четыре корабля НАТО зайдут в порт Одессы.
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"В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе. То есть все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", - добавил вице-премьер. Он также сообщил, что в рамках визита состоится заседание украинской комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
"В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах", - сказал Кулеба.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Дмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенУкраинаВ мире
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