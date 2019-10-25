В Киеве заявили о готовности предоставить США данные о подразделении "Азов"

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Киев готов предоставить конгрессу США информацию об украинском подразделении "Азов", которое в Вашингтоне хотят внести в список террористических организаций, заявил глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Богдан Яременко.

Ранее 40 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что, несмотря на это, батальон продолжает вербовать американских граждан. Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за "Азов", заявив, что подразделение примерно выполняет служебно-боевые задачи.

"Подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести батальон "Азов" в список террористических организаций… В письме к конгрессу США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", - написал Яременко в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, текст письма могут также подписать и другие депутаты Рады. Документ будет передан американской стороне 29 октября.

Ямеренко напомнил, что подразделение "Азов" было создано участниками "евромайдана", а также принимает участие в военной операции в Донбассе.

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.