В Крыму завели уголовное дело после инцидента с избиением журналиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму после того, как мотоциклист избил журналиста регионального телеканала, сообщается на сайте прокуратуры Крыма.
Корреспондента телеканала "Крым 24" Николая Уварова в центре Симферополя 18 октября избил мотоциклист, которому журналист сделал замечание за езду в пешеходной зоне. У журналиста была выбита верхняя скуловая кость, ему была сделана операция. Проверку инцидента начала полиция. Очевидцы засняли на камеры мобильных телефонов момент, когда мотоциклист ударил журналиста.
"По предварительным данным, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - сообщает прокуратура региона.
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Кроме того, по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне органами ГИБДД по республике Крым возбуждено административное производство, отметили в прокуратуре.