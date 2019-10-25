В Крыму завели уголовное дело после инцидента с избиением журналиста

Корреспондента телеканала "Крым 24" Николая Уварова в центре Симферополя 18 октября избил мотоциклист, которому журналист сделал замечание за езду в пешеходной зоне. У журналиста была выбита верхняя скуловая кость, ему была сделана операция. Проверку инцидента начала полиция. Очевидцы засняли на камеры мобильных телефонов момент, когда мотоциклист ударил журналиста.