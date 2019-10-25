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РИА Новости

В Детском технопарке "На Зорге" показали ART-Робота для печати

10:59 25.10.2019 (обновлено: 12:14 25.10.2019)
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© Фото : iMoscowДетский технопарк на Зорге
Детский технопарк на Зорге
© Фото : iMoscow
МОСКВА, 25 окт - АНО "Развитие человеческого капитала". В рамках городской акции "День без турникетов" 24 октября в детском технопарке "На Зорге" состоялось подписание соглашения с компанией Wallter об индустриальном партнерстве. Это знаковое событие сопровождалось презентацией уникального ART-робота для вертикальной печати, модернизированного инженерами Wallter, который ребята будут использовать для реализации своих креативных проектов – на глазах собравшихся высокотехнологичное устройство расписало одну из стен детского технопарка.
В презентации приняли участие:
- представители компании Wallter – генеральный директор Константин Бражников, идейный вдохновитель проекта Илья Фокин, инженер-конструктор Павел Столповский;
- директор детского технопарка "На Зорге" Эльвира Сукорская;
- руководитель "Школы архитектуры СТРОЙ!КА" детского технопарка, архитектор и дизайнер интерьеров Евгения Степанова.
Компания Wallter, новый индустриальный партнер технопарка "На Зорге", – молодой союз профессиональных архитекторов, дизайнеров и инженеров. Руководство Wallter считает принципиально важным для любой развивающейся компании работать с подрастающим поколением и заключать отложенные трудовые договоры с успешными ребятами уже сейчас.
За основу разработки робота специалисты Wallter взяли широкоформатный принтер и доработали его, оснастив датчиками для оптимизации работы принтера с вертикальными поверхностями. За счет этого получившееся устройство можно считать универсальным способом декорирования вертикальных поверхностей – стен, фасадов, ограждений.
"Применение технологии печати на вертикальных поверхностях поможет ребятам создавать уникальные дизайнерские решения в их проектах в области архитектуры, дизайна и оформления, реализуя их проще, быстрее и дешевле. И особенно это касается тех случаев, когда применение других методов работы просто невозможно", – подчеркнула Эльвира Сукорская, генеральный директор детского технопарка "На Зорге".
ART-роботу доступны технологии струйной печати (на таких поверхностях, как обои, шпаклеванные стены, кирпич, гипсокартон, дерево, фанера, бетон и другие фактуры), а также технологии УФ-печати на плитке, стекле, металле, пластике и МДФ. Таким образом, новому устройству совершенно не важно, на какой поверхности предстоит работать – робот воплотит в жизнь любую фантазию заказчика.
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