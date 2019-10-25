Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 36 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 168 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.