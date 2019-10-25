Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Поврежденный автомобиль у жилого дома в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 36 раз", - сказал представитель ведомства.