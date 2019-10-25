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РИА Новости

Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:02 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоврежденный автомобиль у жилого дома в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Поврежденный автомобиль у жилого дома в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
Антон Мухарский
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 36 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 168 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.
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