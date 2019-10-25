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РИА Новости

Во Львове проверяют сообщения о минировании вокзала и здания администрации

09:41 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов
© РИА Новости / Александр Хроленко
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о взрывчатке, заложенной у здания областной государственной администрации и на железнодорожном вокзале во Львове, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о взрывчатке, заложенной у здания Львовской областной государственной администрации и на главном железнодорожном вокзале поступило сегодня, 25 октября, около 8.00 (совпадает с мск) на электронную почту полиции", - говорится в сообщении.
На места выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Правоохранители обследуют здание вокзала и прилегающую территорию, а также территорию возле Львовской областной государственной администрации.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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