Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Погода ухудшится в Хабаровском крае в предстоящие выходные, на смену теплым солнечным дням придет похолодание, прогнозируется сильный дождь и мокрый снег, сообщает региональный главк МЧС.

С прошлых выходных в крае установилась теплая погода. Так, в Хабаровске днем воздух прогревался до 17 градусов.

"По информации Дальневосточного УГМС, 26 октября на территории девяти муниципальных районов Хабаровского края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Охотский) ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, температура днем в субботу составит 8-10 градусов тепла, в воскресенье - 5-7 градусов тепла.