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РИА Новости

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае

09:37 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Погода ухудшится в Хабаровском крае в предстоящие выходные, на смену теплым солнечным дням придет похолодание, прогнозируется сильный дождь и мокрый снег, сообщает региональный главк МЧС.
С прошлых выходных в крае установилась теплая погода. Так, в Хабаровске днем воздух прогревался до 17 градусов.
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"По информации Дальневосточного УГМС, 26 октября на территории девяти муниципальных районов Хабаровского края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Охотский) ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, температура днем в субботу составит 8-10 градусов тепла, в воскресенье - 5-7 градусов тепла.
Как сообщает МЧС, из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК, ЖКХ и транспортной инфраструктуры края. Региональный главк направил главам муниципальных образований рекомендации принять меры по предупреждению и минимизации возможных последствий ухудшения погоды. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
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