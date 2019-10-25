Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T09:34Z
https://ria.ru/20191025/1560199566.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153187/62/1531876267_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_bd0859a6541a76d605d71bacd833179d.jpg
РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

09:34 25.10.2019
660
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
Прохожие в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сильный ветер ожидается местами в Москве и Подмосковье в выходные, синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение действует с 21.00 пятницы до 21.00 воскресенья.
Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
21 октября, 13:22РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
По данным Гидрометцентра, в выходные прогнозируется в основном облачность с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. Скорость ветра может достигнуть 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
100001
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Снегопад
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае
РИА
Новости
Работник шиномонтажной мастерской
В ГИБДД призвали москвичей перейти на зимнюю резину
Теплая погода в Москве
Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Лента
новостей
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
Спасская башня Московского Кремля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Девушка в Первомайском сквере Новосибирска
В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в европейской части России
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Вид на Москву
В Москве в среду ожидается облачная погода и до 15 градусов тепла
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Вид на здание гостиницы Рэдиссон Ройал
В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния