В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

По данным Гидрометцентра, в выходные прогнозируется в основном облачность с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. Скорость ветра может достигнуть 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.