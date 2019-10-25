В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сильный ветер ожидается местами в Москве и Подмосковье в выходные, синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение действует с 21.00 пятницы до 21.00 воскресенья.
21 октября, 13:22РИА НовостиСиноптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
По данным Гидрометцентра, в выходные прогнозируется в основном облачность с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. Скорость ветра может достигнуть 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.