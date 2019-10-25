Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал фейком информацию о том, что ему могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Богдану могут вручить подозрение. Согласно сообщению, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 124,3 тысяч долларов по курсу нацбанка) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.