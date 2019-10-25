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РИА Новости

Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком

09:30 25.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал фейком информацию о том, что ему могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Богдану могут вручить подозрение. Согласно сообщению, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 124,3 тысяч долларов по курсу нацбанка) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.
"Петр Алексеевич (экс-президент Порошенко – ред.), спасибо, не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером (олигарх Сергей – ред.) Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик (пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко – ред.), я знаю, это ты. Готовься", - написал Богдан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал скрин новости о том, что Генпрокуратура может вручить ему подозрение.
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Андрей БогданВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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