Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал фейком информацию о том, что ему могут вручить подозрение из-за возможного нарушения закона во время работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Богдану могут вручить подозрение. Согласно сообщению, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 124,3 тысяч долларов по курсу нацбанка) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.
"Петр Алексеевич (экс-президент Порошенко – ред.), спасибо, не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером (олигарх Сергей – ред.) Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик (пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко – ред.), я знаю, это ты. Готовься", - написал Богдан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал скрин новости о том, что Генпрокуратура может вручить ему подозрение.