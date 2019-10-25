Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений

НОВОСИБИРСК, 25 окт - РИА Новости. Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специальных учений в Новосибирской области отразили атаку условного противника на колонну военной техники, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

По замыслу учений, группа спецназа в составе автомобилей "Тигр" и бронеавтомобилей "Тайфун-К", проводя разведку маршрута прохождения военной колонны, попала в засаду, устроенную условным противником.

"Для прикрытия выхода десантной группы спецназовцы использовали бронеавтомобиль "Тигр", корпусом закрыв от огня противника выход личного состава из бронеавтомобиля "Тайфун-К", одновременно ведя огневую поддержку. Далее военнослужащие при помощи оптико-электронного комплекса разведки "Ирония" обнаружили подходящие силы противника. Для их уничтожения были использованы гранатометы АГС-17 "Пламя", установленные на бронеавтомобили "Тигр", - говорится в сообщении.

Также в ходе учений военнослужащие отработали подавление огневых точек противника снайперскими парами, которые вели огонь на дистанции до километра. В учении было задействовано около 700 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.