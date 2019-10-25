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РИА Новости

Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений

08:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники соединения специального назначения во время учений
Сотрудники соединения специального назначения во время учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 25 окт - РИА Новости. Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специальных учений в Новосибирской области отразили атаку условного противника на колонну военной техники, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
По замыслу учений, группа спецназа в составе автомобилей "Тигр" и бронеавтомобилей "Тайфун-К", проводя разведку маршрута прохождения военной колонны, попала в засаду, устроенную условным противником.
"Для прикрытия выхода десантной группы спецназовцы использовали бронеавтомобиль "Тигр", корпусом закрыв от огня противника выход личного состава из бронеавтомобиля "Тайфун-К", одновременно ведя огневую поддержку. Далее военнослужащие при помощи оптико-электронного комплекса разведки "Ирония" обнаружили подходящие силы противника. Для их уничтожения были использованы гранатометы АГС-17 "Пламя", установленные на бронеавтомобили "Тигр", - говорится в сообщении.
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Также в ходе учений военнослужащие отработали подавление огневых точек противника снайперскими парами, которые вели огонь на дистанции до километра. В учении было задействовано около 700 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.
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Центральный военный округМинистерство обороны РФНовосибирская областьБезопасность
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