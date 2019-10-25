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РИА Новости

Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико

06:28 25.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Полиция в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Судья Фелипе да Хесус Дельгадильо Падиерна признал незаконным задержание 27 из 32 человек в районе Тепито в Мехико, где были обнаружены нарколаборатории, склад наркотиков и прекурсоров, подземный ход и арсенал оружия, сообщает издание Миленио из зала суда.
"Маловероятно, что эти 27 человек находились в восьми метрах от патруля, наркотиков и денег, и что они не бежали. Маловероятно, чтобы за минуту прибыло подкрепление, невозможно, чтобы они (задержанные) хотели подкупить полицейских и маловероятно, что один офицер провел обыск 27 людей. Наконец, на протоколе отсутствует подпись", - заявил судья, мотивируя свое решение.
Четверо человек, которые остались под стражей, обвиняются во владении огнестрельным оружием и сотнями килограммов наркотических средств. Местные издания связывают задержанных людей с преступным сообществом Союз Тепито.
В центре Мехико 23 октября прошла спецоперация с участием 837 солдат и офицеров полиции. Силовикам удалось обнаружить связанные между собой подземным ходом дома, где располагались две лаборатории по производству синтетических наркотиков, а также склад с 2,5 тоннами готовой продукции, арсенал с автоматами и гранатометом и краденые автомобили.
В приграничных с США районах Мексики "наркотуннели" являются привычной уловкой преступников, однако это первый случай, когда такой подземный ход обнаружен в столице.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
5 октября, 20:33РИА Новости
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