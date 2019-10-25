Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико

"Маловероятно, что эти 27 человек находились в восьми метрах от патруля, наркотиков и денег, и что они не бежали. Маловероятно, чтобы за минуту прибыло подкрепление, невозможно, чтобы они (задержанные) хотели подкупить полицейских и маловероятно, что один офицер провел обыск 27 людей. Наконец, на протоколе отсутствует подпись", - заявил судья, мотивируя свое решение.