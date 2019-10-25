СМИ: проверка истоков расследования Мюллера обернулась уголовным делом

Когда именно проверка, инициированная генпрокурором Уильямом Барром, стала уголовным делом, не уточняется, однако теперь ведущий его прокурор из штата Коннектикут Джон Дарем может вызывать свидетелей и запрашивать документы повесткой, а также предъявлять обвинения в преступлении.

Дарем раньше занимал должность специального прокурора и расследовал различные правонарушения среди сотрудников национальной безопасности, в том числе связи ФБР с криминальным элементами в Бостоне и обвинения в злоупотреблениях ЦРУ в отношении задержанных.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.